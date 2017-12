Serena Williams publica vídeo treinando grávida de sete meses; veja

Grávida de sete meses, Serena Williams publicou foto e vídeo nas redes sociais na qual aparece treinando em uma quadra de saibro. Nas imagens, ela não mostrou todo seu vigor físico característico, ficou apenas trocando bola sem se movimentar muito. Mas ainda assim parece estar em boa forma, apesar de estar grávida aos 35 anos.

Recentemente, a estrela norte-americana do tênis foi o destaque de capa da última edição da revista Vanity Fair. Ela contou sobre como descobriu a gravidez e afirmou que pretende voltar a jogar em janeiro. "Não acho que minha história já acabou", disse Serena, que posou para a premiada fotógrafa Annie Leibovitz.

A tenista é a maior vencedora da história do tênis feminino, com 23 títulos de Grand Slams. O vídeo do treino já soma mais de 400 mil curtidas no Instagram.

Wimbledon got me like: Easy standing drills this morning. Go easy. Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams) em Jul 3, 2017 às 8:21 PDT