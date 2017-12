Serena Williams surpreende dupla e pede para ser próxima em partida de tênis

O que você faria se, enquanto estivesse jogando tênis com seu amigo, Serena Williams aparecesse na quadra e pedisse para ser a próxima? E foi justamente isso que a lenda mundial fez na noite do último domingo, enquanto passeava com seu cachorro e viu dois homens em uma quadra. A história foi retratada em sua conta oficial no SnapChat.

Um pouco envergonhada no começo, Serena finalmente pediu para jogar e, em um primeiro momento, a dupla não reconheceu quem estava do outro lado da grade. A própria tenista hesitou um pouco porque estava de bota, mas depois foi para a quadra para jogar contra os dois. Ao final, disse para a câmera: "Moral da história: você nunca sabe quando eu estarei perto de uma quadra de tênis perto de você".