Sharapova confessa que 'encheu a cara' e saiu com dois ao mesmo tempo

A tenista russa Maria Sharapova, de 29 anos, suspensa até abril por doping, "se revelou" em entrevista à revista Vogue. A musa afirmou que o ano em que ficou parada serviu para que repensasse questões pessoais, falou que "nunca bebeu tanto" quanto no período e revelou que saiu com dois homens ao mesmo tempo, o que segundo ela, nunca tinha feito antes.

Segundo a entrevista, cujos detalhes foram contados pelo diário argentino Olé, Sharapova contou, sobre a experiência amorosa: "Nem sequer sabia que diabos era isso! E dizia a mim mesma: isso é realmente novo".

A russa também disse que tomou gosto por beber mais. "No ano passado, meu consumo de álcool foi muito mais do que na minha vida toda. Mas na realidade foi porque tive uma vida social". Para Sharapova, ficar livre de horários e compromissos com o tênis a ajudou no período. "O circuito define seu horário, e me senti miuto liberada em ter as coisas nas minhas próprias mãos".

A atleta disse, ainda, que pretende se tornar mãe. "Realmente quero ter filhos, mas por enquanto estou focada em meu trabalho", declarou.