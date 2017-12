Eugenie Bouchard cumpre aposta do Super Bowl e vai a encontro com torcedor

A tenista canadense Eugenie Bouchard, de 22 anos, manteve sua palavra e, nesta quarta-feira, foi a um encontro com o jovem que apostou que o New England Patriots viraria o Super Bowl sobre o Atlanta Falcons. John Goehrke, de 20 anos, levou a atleta para a partida entre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, no Barclays Center, em Nova York.

Horas antes do compromisso, Bouchard publicou no Twitter que teria um encontro à noite. Assim que encontrou com Goehrke, postou uma foto ao lado do garoto: "Acabei de conhecer 'meu date do Twitter do Super Bowl'. Estamos indo para o jogo dos Nets."

Busy day with @si_swimsuit and then tonight... I'm going on a date pic.twitter.com/jNF5sokLNx — Genie Bouchard (@geniebouchard) 15 de fevereiro de 2017

Sentados na primeira fila, o casal mostrou entusiasmo quando apareceram no telão. Depois da partida, a canadense publicou um vídeo, no qual John diz que "este é o melhor encontro da vida dele".

He says it's his best date ever! Uma publicação compartilhada por Genie Bouchard (@geniebouchard) em Fev 15, 2017 às 6:42 PST

A aposta aconteceu na noite do Super Bowl, quando os Falcons lideravam sobre os Patriots com 25 pontos de diferença. À ocasião, Bouchard tweetou que "sabia que Atlanta iria ganhar". A essa mensagem, John perguntou: "Se os Patritos ganharem, nós iríamos em um encontro?" Confiante no títulos dos Falcons, Bouchard respondeu apenas: "Claro". Depois da virada dos Patriots, a canadense disse que aprendeu a lição: "Nunca apostar contra Tom Brady".

I knew Atlanta would win btw — Genie Bouchard (@geniebouchard) 6 de fevereiro de 2017

@geniebouchard if patriots win we go on a date? — TW1 (@punslayintwoods) 6 de fevereiro de 2017