Tenista canadense tem novo encontro com fã para quem perdeu aposta

A tenista canadense Eugenie Bouchard divulgou nesta quinta-feira em seu Instagram que voltou a ver o fã para quem perdeu uma aposta em fevereiro. Naquela ocasião, a atleta teve de cumprir uma promessa feita a um internauta sobre o resultado do Super Bowl e dias depois saiu com o estudante americano John Goehrke, encontro repetido agora, meses depois.

A canadense de 22 anos postou no Twitter que recebeu uma visita do fã. O contato entre os dois começou quando Eugenie publicou na rede social durante a partida que sabia que o Atlanta ia ganhar. Naquele momento, o placar estava 28 a 3. Goehrke respondeu: "Se os Patriots virarem você sai comigo?". Como a tenista aceitou, a equipe virou para 34 a 28 e ganhou o título improvável.

Dias depois Eugenie cumpriu a promessa e se encontrou com o fã. Os dois foram ver uma partida da NBA do Brooklyn Nets. Desta vez, os dois se viram na casa da própria tenista, que postou a foto no Instagram junto com a hashtag "#superbowltwitterdate".