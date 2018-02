Tenista David Goffin tenta voleio e acerta bolada no próprio olho; veja

Uma cena impressionante chamou a atenção, e assustou, neste sábado, no ATP de Roterdã (Holanda) de tênis. Num lance relativamente raro no esporte, o atual número 7 do ranking mundial, David Goffin, tentou dar um voleio perto da rede e acertou uma bolada com toda a força no próprio olho.

O fato aconteceu na partida que ele disputava contra o número 5 da ATP, Grigor Dimitrov, e deixou o olho do belga completamente inchado. Goffin não teve condições de continuar no jogo.

Dimitrov já tinha vencido o primeiro set por 6/3 e, com a desistência forçada de Goffin, no segundo set passou para a final do torneio. Fica, agora, à espera do vencedor da partida entre Roger Federer e Andreas Seppi neste domingo, para conhecer seu adversário.

A organização do torneio, em apoio ao tenista, pediu a ele que tome cuidado e tuitou - nos vemos em 2019:

Veja o lance: