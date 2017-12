Tenista 'fanfarrão' usa Facebook para tentar vender seu primeiro carro

O australiano Nick Kyrgios é um dos tenistas mais polêmicos do circuito mundial. Entre outras frases impactantes, ele já disse que não gosta de jogar tênis e que só pratica o esporte para ganhar dinheiro. Dessa vez, ele voltou a dar uma mostra do quanto é esquisito e decidiu usar o seu Facebook, voltado para seus fãs, que acompanham o seu trabalho, para anunciar e tentar vender um carro.

O veículo em questão, uma BMW F80 M3 de 2015, que no Brasil não sai por menos de R$ 150 mil, está, segundo o próprio, em ótimas condições: "Certo, eu normalmente não posto coisas do tipo nas redes sociais, mas vou abrir uma exceção desta vez. Esse é o primeiro carro que eu comprei. Adquiri ele novo. Chegou a hora de deixá-lo ir. Como mencionei antes, comprei ele novo, só teve um dono. Cuidei dele meticulosamente, revisado regularmente, pintado e rodou apenas 16 mil quilômetros. Um carro imaculado com interior de couro. Quem estiver interessado, por favor me envie inbox por mais informações", postou Kyrgios na rede social, acompanhado de uma foto do veículo.

Minutos depois, o tenista já começou a receber mensagens de fãs. Muitos deles pediam para que ele focasse na carreira, sendo respondidos com um irônico "Obrigado, pai". Outro fez uma proposta baixa e o tenista não perdoou: "Vou te enviar apenas o tanque de gasolina". Com bom rendimento no início de 2017, com direito a uma semifinal no Masters 1000 de Miami, Kyrgios já faturou 606,8 mil dólares em prêmios apenas neste ano.