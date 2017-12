Tenista francês é expulso de Roland Garros depois de beijar jornalista à força

O tenista francês Maxime Hamou foi expulso de Roland Garros nesta terça-feira depois de beijar e agarrar uma jornalista de televisão após sua eliminação na primeira rodada do torneio, informou a Federação Francesa de Tênis (FFT). "A administração do torneio decidiu revogar a credencial de Maxime Hamou devido a seu comportamento repreensível com uma jornalista ontem", disse a FFT em um comunicado.

Imagens da entrevista mostraram Hamou puxando a repórter para junto de si e a beijando do lado da cabeça. Quando ela demonstrou constrangimento e tentou se soltar, ele a beijou novamente. Depois de responder a uma pergunta, ele a beijou uma terceira vez e a puxou para si enquanto ela tentava afastar a mão do tenista do peito.

"Lamentamos sinceramente o incidente que ocorreu durante a entrevista de ontem entre Maly Thomas e Maxime Hamou", disse a emissora Eurosport à Reuters em um comunicado. "O comportamento do entrevistado foi altamente impróprio, e não compactuamos com tal conduta de maneira nenhuma." "Maly é uma jornalista altamente respeitada e estamos satisfeitos por um pedido de desculpa pleno estar sendo oferecido", completou.