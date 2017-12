Tenista leva tombaço e sai gritando por socorro em Wimbledon; veja

Um incidente chamou atenção durante o quarto dia de competições em Wimbledon. Na partida entre Bethanie Mattek-Sands e Sorana Cirstea, ao correr para uma bola, a norte-americana pisou errado e caiu de mal jeito, precisando de ajuda da maca para ser retirada de quadra.

Logo que caiu, a atleta já percebeu que a lesão era grave e começou a implorar por ajuda: "Por favor, alguém me ajude. Me ajudem, por favor", gritou ela, pedindo o auxílio médico.

Segundo a WTA, Mattek-Sands foi encaminhada para um hospital próximo e o Twitter oficial de Wimbledon tratou o caso como uma "lesão aguda no joelho", desejando sorte para a atleta: "Desejamos melhoras a Mattek-Sands, que foi levada para o hospital com uma lesão aguda no joelho depois de cair em sua partida de segunda rodada contra Sorona Cirstea".