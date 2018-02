Tenista Roger Federer se torna o maior vencedor do prêmio Laureus

As duas estatuetas do prêmio Laureus conquistadas por Roger Federer nesta terça-feira fez com que o suíço se tornasse o maior vencedor do prêmio, que teve início em 2001. O suíço foi eleito como o melhor atleta e o melhor retorno do ano, conquistando assim, seis vezes o prêmio considerado o Oscar do esporte.

Antes, ele estava empatado com Usain Bolt, que ganhou quatro prêmio (2017, 2013, 2010 e 2009). Federer havia ganho, anteriormente, entre os anos de 2005 e 2008. O suíço disse, aós a entrega do prêmio que ter conquistado mais duas estatuetas, após uma temporada complicada, de recuperação em decorrência de lesões, acaba tendo um gosto especial.

+ Internautas poderão escolher o nome da bola da final do Paulistão

+ Tabela de basquete cai em paraguaio após enterrada da Argentina

+ Judoca português admite tentativas de suicídio após derrota no Rio 2016

“Eu vinha de um ano difícil de 2016 e tudo que eu já havia conquistado era algo memorável. Se você dissesse que eu teria ganho seis prêmios desses, eu não acreditaria em você. É uma loucura isso”, comemorou o tenista, que após a lesão, ganhou o Australia Open e Wimbledon, entre outros.

Um dos momentos mais emocionantes na cerimônia foi o da entrega do prêmio à Chapecoense.

Confira a lista de todos os ganhadores do prêmio Laureus na categorias atleta masculino do ano:

2017: Usain Bolt-JAM (Atletismo)

2016: Novaj Djokovic-SER (Tênis)

2015: Novaj Djokovic-SER (Tênis)

2014: Sebastian Vettel-ALE (Fórmula 1)

2013: Usain Bolt-JAM (Atletismo)

2012: Novaj Djokovic-SER (Tênis)

2011: Rafael Nadal-ESP (Tênis)

2010: Usain Bolt-JAM (Atletismo)

2009: Usain Bolt-JAM (Atletismo)

2008: Roger Federer-SUI (Tênis)

2007: Roger Federer-SUI (Tênis)

2006: Roger Federer-SUI (Tênis)

2005: Roger Federer-SUI (Tênis)

2004: Michael Schumacher-ALE (Fórmula 1)

2003: Lance Armstrong-EUA (Ciclismo)

2002: Michael Schumacher-ALE (Fórmula 1)

2001: Tiger Woods-EUA (Golfe)

2000: Tiger Woods-EUA (Golfe)