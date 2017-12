Tenista tira selfie com iguana que invadiu partida do Masters 1000 de Miami

A partida entre Tommy Haas e Jiri Vesely, pela primeira rodada do Masters 1000 de Miami, contou com uma invasão de quadra, mas não se tratou de nenhum torcedor alucinado com vontade de aparecer na TV. Quando o placar estava em 3 a 3 no terceiro set, uma iguana escalou e ficou parada em cima de um dos placares da quadra. Os torcedores e o árbitro perceberam o animal e membros da organização tentaram espantá-lo com uma toalha, mas ela seguiu firme.

O juiz, então, pediu para que eles continuassem jogando. No entanto, Vesely, que estava do outro lado da quadra e receberia o saque, reclamou que não conseguiria se concentrar. Com a interrupção, Haas não perdeu tempo, pegou seu celular e tirou uma selfie com a invasora.

Os funcionários do torneio tentaram mais uma vez capturar a iguana, mas ela conseguiu fugir e acabou caindo no chão. Ela saiu em disparada, atravessou toda a qudra e subiu no placar do outro lado, causando ainda mais risadas e euforia no público. Após novas investidas, ela finalmente foi pega e retirada da quadra.

Em sua última temporada da carreira, ficou animado com o incidente. "Talvez a iguana soube que é provavelmente a última vez que jogo aqui e quis dizer 'olá', fazer parte do momento. Foi muito divertido. Daquele tamanha, não acho que vivi algo parecido com isso", disse o alemão ao site da ATP.

"Foi divertido. Achei que fosse um ótima foto para tirar. Não acho que isso acontecerá de novo, para ser honesto, principalmente na minha carreira, porque está quase encerrada. Foi legal da parte dela ter dado uma passada por aqui. Bonita iguana", completou.

Apesar da empolgação com a interrupção curiosa, Haas não pode comemorar muito, já que perdeu para Vesely por 2 sets a 1 (6-7 (5-7), 6-3 e 7-5) e foi eliminado em Miami.