Tenista tropeça em lona, torce tornozelo e deixa Roland Garros

Um dia depois de Nicolás Almagro chorar por dores no joelho, mais um tenista diz adeus a Roland Garros devido a uma lesão, agora causada justamente pela quadra do Aberto da França.

Vencendo o primeiro set por 5 a 4, David Goffin tentava evitar um break point do argentino Horacio Zeballos. Após rebater no lado direito do fundo da quadra, ele saiu correndo para defender uma bola do outro lado. No entanto, no momento em que abriu as pernas para deslizar, acabou tropeçando em uma lona colocada perto da parede, torceu o tornozelo e teve que desistir da partida.

#RG17 | Por este terrible golpe, David Goffin se vio obligado a retirarse de su encuentro ante Zeballos pic.twitter.com/TkpMaPOzeq — Mundo Tenis (@mundotenis31) 2 de junho de 2017

O belga ficou deitado no chão até que o fisioterapeuta fosse acionado e para atendê-lo. Com dificuldades para andar, ele foi auxiliado por um árbitro e pelo médico para deixar a quadra.

Com a desistência de Goffin, Zeballos agora está nas oitavas de final do Grand Slam e aguarda o vencedor da partida entre o austríaco Dominic Thiem e o norte-americano Steve Johnson.