Torcedor acima do peso veste saia e joga em Wimbledon após ser desafiado

Considerado o torneio mais charmoso do tênis mundial, Wimbledon chega à 140ª edição em 2017. E a obrigação de vestir apenas roupas brancas gerou um dos momentos mais inesquecíveis desta edição.

Em partida entre Kim Clijsters/Rennae Stubbs e Andrea Jaeger/Conchita Martinez, um torcedor foi desafiado pelas tenistas após gritar na direção das jogadoras. Como não havia outro uniforme feminino, o falastrão teve de emprestar as roupas de uma das tenistas, incluindo a saia.

Devidamente trajado, o torcedor foi para o jogo e até conseguiu devolver um saque de Kim. Mas o tênis foi o menos importante da cena hilária, que divertiu o público na arquibancada e fez as jogadores rolarem de rir.

"That's a man. In a skirt. Trying to return Kim Clijsters' serve"

