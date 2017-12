Venus Williams chora em coletiva ao ser perguntada sobre acidente fatal

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, a tenista Venus Williams não conseguiu segurar as lágrimas ao ser questionada sobre acidente de carro fatal que se envolveu em junho.

"Não há palavras para descrever o quão devastador e... é. Estou sem palavras. É..." disse a tenista, que foi questionada sobre o acidente pela primeira vez.

A tenista se envolveu em uma batida na Flórida que resultou na morte de Jerome Barson, um senhor de 78 anos. De acordo com a polícia, a tenista tentou atravessar o cruzamento ainda no sinal vermelho. A motorista Linda Barson, de 68 anos, não conseguiu desviar e bateu no carro da atleta. Linda teve alguns ossos quebrados, mas sobreviveu. Já seu marido, sofreu um trauma na cabeça e foi levado para a Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital próximo. Barson morreu catorze dias depois.

A defesa da tenista alega que Venus dirigia a 8km/h. Ela não foi multada ou acusada e também não se feriu na batida. A tenista está sendo processada pela família de Jerome Barson por negligência.