Volta ao passado? Finais do Aberto da Austrália reúnem 'vovôs do tênis'

O Aberto da Austrália chegou à sua fase decisiva e muita gente que viu quais são os confrontos da final deve estar achando que entrou em um túnel do tempo e voltou pelo menos dez anos. Isso porque as finais do torneio feminino reúnem as irmãs Venus e Serena Williams, que dominaram o tênis mundial no início do século e, enquanto a primeira está se recuperando após um longo período de declínio na carreira, a outra segue sendo a grande tenista do mundo e já conquistou nada menos do que 22 títulos de Grand Slam, entre eles seis vezes o Aberto da Austrália, onde tenta a sétima taça neste sábado.

Porém, não pense você que são apenas as "senhoras" de 35 e 36 anos as únicas "vovós" na final. Na chave masculina, o jogo decisivo será disputado entre Roger Federer, de 35 anos, dono de 17 títulos de Grand Slam, sendo quatro deles na Austrália, contra Rafael Nadal, de 30, com quem dominou o cenário do tênis mundial durante anos. Nas inúmeras finais disputadas por eles, destaque para a decisão do Aberto da Austrália em 2009, quando o espanhol levou a melhor sobre o suíço por 3 sets a 2. Será que dessa vez teremos o troco? O jogo acontece na manhã de domingo.