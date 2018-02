Warwinka vai transmitir todas as suas partidas por streaming no Facebook

O tenista suíço Stanislas Wawrinka, atual número 13 mundial no ranking da ATP, vai passar ele próprio seus jogos na sua página no Facebook para não deixar "na mão" seus fãs e seguidores que não terão como ver pela TV, seja aberta ou fechada, os jogos do ATP 250, que ocorre em Marselha, na França.

Como nenhum canal de televisão adquiriu os direitos para a transmissão dos jogos, Warwinka vai televisionar as partidas via streaming em seu Facebook, para território suíço, a exemplo do que já fez o belga David Goffin, atual número 7 da ATP, na semana retrasada. Goffin obteve ótimos índices de audiência passando seus jogos no ATP 250 de Monetpellier, para a Bélgica.

Os dois tenistas têm, além de seus patrocinadores, o apoio da Lagardère Sports, empresa especializada em transmissão de mídia em plataformas digitais - no que pode ser uma tendência, daqui para a frente, nas competições de tênis.

"A ruptura digital está avançando, e acreditamos nos atletas e suas plataformas como uma parte importante do panorama da mídia", diz Nikolaus von Doetinchem, vice-presidente da empresa.