Will Smith rouba a cena durante o Aberto da Austrália; confira

Enquanto Nick Kyrgios e Jo-Wilfried Tsonga entravam em quadra, fora dela estava o astro das telonas Will Smith. O ator foi até Melbourne para acompanhar o Aberto da Austrália e chamou a atenção da torcida e até dos atletas.

Durante a partida, Will Smith dividiu a sua atenção com os fãs. Em alguns minutos parava para tirar selfies, em outros, fazia diversas caretas para cada jogada dos tenistas.

No duelo, Kyrgios avançou às oitavas de final após vencer por 7/6 (7/5), 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5). Com o trinunfo e um pouco mais calmo, o australiano comentou sobre a presença do ator na área VIP do local. "Honestamente, quando soube que ele estaria aqui, fiquei nervoso. É sério, não estou brincando. As pessoas acham que eu sou legal, mas eu só queria que ele me achasse a pessoa mais legal de todas", contou.

Kyrgios ainda afirmou que é fã do ator: "Tenho que dizer: tenho ‘Golpe Duplo’ no meu celular e assisto sempre que viajo. Melhor filme de todos", finalizou.