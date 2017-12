Wozniacki, Isaiah Thomas e outros 21 atletas posam nus para revista da ESPN

No mesmo dia em que a revista Vanity Fair publicou a capa da edição de agosto, que traz Serena Williams nua, outra tenista de elite apareceu sem roupa para uma publicação. A ESPN norte-americana publicou uma das capas da edição anual "The Body Issue" ("Edição do Corpo", em tradução livre), da ESPN Magazine, com a dinamarquesa Caroline Wozniacnki.

Ao todo, 23 atletas tiraram a roupa para a nona edição especial da revista, que chegará às bancas dos Estados Unidos no próximo dia 8 de julho. Além de Wozniacki, também posarão nus Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys, Julian Edelman, wide receiver do New England Patriots, Javier Baez, segunda base do Chicago Cubs, Isaiah Thomas, armador do Boston Celtics, e toda a seleção norte-americana feminina de hóquei no gelo.

Além de algumas fotos, também foi publicada a entrevista que ela concedeu à revista, na qual se diz muito bem com o seu corpo e que raramente sobe em uma balança. "É obsessão agora ter curvas. É obsessão parecer saudável. Se eu não pareço com uma supermodelo na passarela, está tudo bem, porque eu sou bonita da minha própria maneira", respondeu Wozniacki.

