3º lugar, Nelsinho Piquet é desclassificado de Le Mans por 'irregularidades'

O carro número 13, que havia sido terceiro colocado da tradicional prova de 24 Horas de Le Mans, com os brasileiros Nelsinho Piquet e Matheus Beche, além do dinamarquês David H. Hansson, foi desclassificado nesta segunda-feira após terem sido detectadas irregularidades durante a verificação técnica.

Segundo informações divulgadas pela organização da prova, os delegados técnicos descobriram duas infrações: uma abertura na tampa do motor do veículo e uma intervenção não autorizada no parque fechado depois da corrida. A equipe pretende recorrer da decisão.

Dessa forma, a equipe do ator Jackie Chan, que já tinha a segunda posição geral com o chinês Ho-Pin Tung, o francês Thomas Laurent e o britânico Oliver Jarvis, tem agora também a terceira, com o Oreca número 37, guiado pelo britânico Alex Brundle, o chinês naturalizado americano David Cheng e o francês Tristan Gommendy.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Piquet se envolve em polêmicas com irregularides. Quando ainda estava na Fórmula 1, ele foi acusado de forjar um acidente a mando de Flavio Briatore para beneficiar Fernando Alonso, seu companheiro na equipe Renault.