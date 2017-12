5 dias após título, Rosberg surpreende e anuncia aposentadoria da F-1

Não deu tempo nem de colocar a taça na estante e Nico Rosberg já surpreendeu o mundo. Cinco dias depois de se tornar campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira, o piloto alemão anunciou, em comunicado no Facebook, sua aposentadoria das pistas.

O piloto da Mercedesa afirmou que o grande objetivo da sua vida era ser campeão da Fórmula 1 e que, após conseguir o feito na última semana, em Abu Dhabi, não pretende mais correr. Segundo o comunicado, ele entrou no carro domingo pensando já que aquela seria sua última corrida e tomou a decisão final na manhã da segunda-feira.

BREAKING NEWS: Reigning world drivers' champion Nico Rosberg has announced his retirement from #F1 pic.twitter.com/vEzCB0eED3 — Formula 1 (@F1) 2 de dezembro de 2016