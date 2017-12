Alguém se habilita? McLaren procura 'gamer mais rápido do mundo'

Realmente jogar videogame virou coisa séria. Com o crescimento de equipes e campeonatos de e-sports com prêmios milionários, a McLaren, tradicional equipe de Fórmula 1, lançou um concurso para encontrar "o gamer mais rápido do mundo". Ou seja, se você manda bem nos games de corrida, essa pode ser a sua chance de se tornar piloto de uma das maiores escuderias do mundo.

Seis pilotos virtuais serão escolhidos por especialistas em jogos online, enquanto outros quatro participantes serão selecionados após passarem por uma série de tarefas. Os finalistas disputarão corridas, além de passar por uma série de entrevistas, com o vencedor conquistando "o melhor emprego em e-sports", sendo empregado como piloto oficial de simuladores da equipe pelo período de um ano.

"Com o lançamento do concurso estamos procurando democratizar o processo de encontrar o melhor piloto virtual que existe por aí. E não está limitado a apenas uma plataforma ou a um jogo. Não queremos restringir o acesso, mas abrir as portas para a comunidade de gamers, seja em plataformas como smartphones ou em videogames de última geração. E o vencedor se tornará genuinamente parte do nosso time na McLaren. E isso não é piada: precisamos realmente da ajuda com nossos dois simuladores, por isso o processo de seleção e a competição serão rigorosos, implacáveis e divertidos de assistir", disse Kaz Brown, diretor executivo da McLaren, destacando que a seleção será transmitidas nas redes sociais.

Já pensou você pilotando no mesmo time de Fernando Alonso?