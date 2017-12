Alonso 'aproveita' nova quebra da McLaren para praticar novo esporte

O espanhol Fernando Alonso quis aproveitar a manhã desta sexta-feira e foi jogar pádel, um modalidade que mistura o tênis e o squash, para manter a forma depois de ter tido um novo problema com sua McLaren nos treinamentos antes do GP da Espanha.

Alonso só conseguiu dar uma volta completa no primeiro de treinos livre. Irritado com uma nova quebra do motor Honda, o bicampeão mundial deixou o circuito com seu preparador físico com a sessão ainda em andamento e foi jogar pádel para "manter o corpo ativo".

Keeping the body active Uma publicação compartilhada por Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) em Mai 12, 2017 às 2:26 PDT

O próprio piloto divulgou uma foto ao lado do preparador físico, segurando uma raquete, em sua conta no Instagram. Ao fundo, é possível ver uma quadra da modalidade.

A McLaren ainda não informou se trocará o motor do carro de Alonso e se ele poderá disputar a sessão da tarde. O piloto, porém, postou uma nova foto na rede social de volta ao circuito de Montmeló para tentar entrar retornar à pista no segundo treino livre.