Alonso chama Magnussen de 'idiota' pelo rádio após disputa no GP da Malásia

O Grande Prêmio da Malásia, vencido pelo piloto da Red Bull Max Verstappen foi marcado por uma 'briga de trânsito' entre o espanhol da McLaren Fernando Alonso e o dinamarquês da Haas, Kevin Magnussen. O piloto dinamarquês tentou expulsar o espanhol da pista com uma jogada perigosa que provocou a ira de Alonso. "Você é um idiota", disse o piloto da McLaren pelo rádio.

O espanhol, com pneus macios em pista e baixa velocidade, aproveitou o interior da curva um para ultrapassar o dinamarquês Este tentou encurralar o Alonso, mas não conseguiu o propósito.

"Que idiota, Hulkenberg tinha razão", falou o espanhol pelo rádio.

Ele se referia a outra confusão entre Magnussen e o alemão da Renault Nico Hulkenberg. No GP da Hungria, após uma disputa, Nico havia dito que o dinamarquês "é o piloto mais anti-desporitvo da categoria", ao que Magnussen respondeu: "chupe minhas bolas".

Confira o vídeo da disputa:

ALO: "What an idiot - Hulkenberg was right!"

MAG: "What is this guy doing?" #F1 #MalaysiaGP pic.twitter.com/qZTm9GYRVa — Formula 1 (@F1) 1 de outubro de 2017