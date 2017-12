Alonso, que não ganha títulos há 10 anos, é piloto com maior torcida na F-1

O espanhol Fernando Alonso não vence uma corrida desde 2013 - ano em que chegou em primeiro no GP da China, ainda na Ferrari - e não ganha um campeonato há 10 anos - bicampeão mundial, ganhou o campeonato de 2006, pela Renault. Mesmo assim, Alonso é o piloto que tem mais torcedores na Fórmula 1.

O portal UOL Esporte reproduziu pesquisa feita pelo site especializado motorsport.com, que consultou online qual piloto é o preferido dos fãs do automobilismo. Alonso, hoje na McLaren, ficou em primeiro, com mais de 50.000 indicações. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que aparece em segundo, foi o que mais ganhou em popularidade desde a última pesquisa, que tinha sido feita em 2015, ano em que ganhou o último título.

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, a dupla da Ferrari, aparece em terceiro e quarto lugares, respectivamente - Kimi era o líder de torcedores, em 2015. Completam os seis primeiros lugares os pilotos Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

Entre as equipes, a italiana Ferrari continua liderando com larga margem com maior número de simpatizantes - 32% afirmam torcer para a escuderia, frente a 16% da McLaren, a segunda colocada.