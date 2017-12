Alonso usará capacete homenageando jovem piloto morto em acidente de kart

Fernando Alonso não vive uma de suas melhores temporadas na Fórmula 1. Ainda sem pontuar na temporada, o espanhol terá uma motivação a mais para a corrida em Sochi, na Rússia, neste próximo final de semana. Durante a prova, ele usará um capacete especial, personalizado com referência ao jovem Gonzalo Basurto, de 10 anos, piloto da Escola Fernando Alonso de Kart que se acidentou e morreu no último domingo.

Te llevo en el casco Gonzalo. Correré por ti. Aquí en F1 y toda la familia del karting en el Cto de España 6y 7 de Mayo en La Morgal. Eterno pic.twitter.com/SedrUFCH05 — Fernando Alonso (@alo_oficial) 27 de abril de 2017

"Te levo no capacete, Gonzalo. Correrei por você. Eu aqui na Fórmula 1 e toda a família do kart em 6 e 7 de maio, em La Morgal. Eterno", disse Alonso, no Twitter, divulgando a foto do capacete que usará na corrida da Rússia, com uma referência ao piloto que não resistiu aos muitos ferimentos que teve após se chocar no kart de um colega.

Despierto de madrugada en uno de los días más tristes. Destrozado. Desde aquí, un abrazo enorme a la familia de Gonzalo y a todo el Karting. — Fernando Alonso (@alo_oficial) 23 de abril de 2017

No domingo, dia do acidente, o bicampeão da Fórmula 1 já tinha se manifestado sobre o fato, lamentando muito o acidente: "Acordo de madrugada em um dos dias mais tristes. Destroçado. Um abraço enorme na família de Gonzalo e do kart".