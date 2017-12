Alonso vira sócio de honra do Real Madrid: 'Esse clube me escolheu'

Torcedor fanático do Real Madrid, o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, recebeu nesta segunda-feira o título de Sócio de Honra do clube e, em ato solene, recebeu uma camisa do clube com o número 1, das mãos do presidente Florentino Pérez.

"O meu sentimento começa desde que era criança, meu pai também era torcedor, mas não sei porque sou Real Madrid. De alguma maneira, como os bons amigos, esse clube te elege para ser seu amigo, e a mim escolheu", disse o piloto atualmente na McLaren, mas que já passou também por Renault e Ferrari.

Na cerimônia, realizada no estádio Santiago Bernabéu e que teve a presença do ex-atacante Raúl, Florentino Pérez exaltou o homenageado, garantindo que se trata de uma figura que transcende o automobilismo. "Fernando Alonso é um dos nossos. É um dos maiores atletas espanhóis de todos os tempos. Um pioneiro e um gênio, que conseguiu o que não tinham conseguido até então", disse o presidente do Real Madrid, em referência ao único campeão do país na Fórmula 1.