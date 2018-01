Aniversariante, Hamilton recebe homenagens da F-1 e Mercedes

Tetracampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton completa 33 anos de idade neste domingo. Entre as homenagens feitas para o piloto, se destaca o perfil oficial da modalidade e a Mercedes.

+ Piloto português fratura vértebra lombar e fica fora do Rally Dakar; veja

+ Relembre os acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1

+ Curtindo aposentadoria nos EUA, Felipe Massa encontra Alonso, Senna e Nasr

Nas redes sociais, a Fórmula 1 publicou um vídeo de Hamilton e convidou os fãs para ver uma retrospectiva da carreira do piloto.

Já a Mercedes, preparou uma "mega montagem de memória" para comemorar o dia do seu piloto e ainda brincou, "nós poderíamos ter um bolo, mas ele é um atleta", escreveu.

Veja as homenagens:

We’ve cooked up a mega montage of memories to celebrate @LewisHamilton turning 33 years young!

Most F1 poles ever ?

Four world titles ??

62 race wins ??

Born #OnThisDay 33 years ago ??

On his birthday, look back on @LewisHamilton's amazing #F1 career

F1 Hall Of Fame >> https://t.co/IRydkgMWsm pic.twitter.com/5M4NtvwM52 — Formula 1 (@F1) 7 de janeiro de 2018