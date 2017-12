Após 3 batidas, pilotos brigam, policial aparta com arma de choque e os prende

Dois pilotos e um policial americanos protagonizaram uma cena pitoresca durante uma corrida de Figure 8, modalidade de automobilismo disputada em circuitos em forma de 8. Tudo isso aconteceu em um evento no último sábado, 14, no Anderson Speedway, em Anderson, cidade do Estado de Indiana.

Logo depois de uma relargada, Shawn Cullen, piloto do carro 33, fez Jefferey Swinford, do carro 2, rodar. Após ficar estacionado na grama, Swinford andou mais um pouco e parou perto de Cullen, o cobrando pela batida.

Não satisfeito apenas com a discussão, avançou contra o adversário e subiu com seu carro no capô do rival. Revoltado, Cullen desceu na pista, foi até a janela do rival e começou a trocar socos com ele. Apesar da briga, os fiscais da pista se mantiveram à distância. Poucos segundos depois, um policial se dirigiu à cena e paralisou Cullen com uma arma de choque.

Pela briga, os dois pilotos foram algemados e presos. Em toda a corrida, Cullen e Swinford colidiram três vezes.

"É absolutamente, totalmente perigoso", afirmou Rick Dawson, dono da Anderson Speedway, à RTV6, emissora de televisão local afiliada à ABC. "É um carro de corrida de 1,500 kg perseguindo uma pessoa. Não é diferente de uma arma, uma faca ou uma bomba, da maneira que vejo."

Procurada pelo Fera, a direção do Anderson Speedway declarou que "não compactua com brigas na pista e isso não acontece regularmente". Além disso, afirmou que irá punir os pilotos pelo incidente. Com o término da temporada de campeonatos da modalidade, os pilotos participavam de um festival que contava com outras nove categorias de corrida.