Após acidente na Moto GP, Biaggi diz que 'não vale mais a pena' se arriscar

O piloto italiano da Moto GP Max Biaggi, que se recupera do grave acidente que sofreu em um treino, disse que essa experiência o fez entender que "já não vale a pena" se arriscar nas pistas.

Biaggi, de 46 anos, contou que os 18 dias em que esteve "imóvel na cama" do hospital San Camillo di Roma foram uma experiência "terrível", em uma entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

"Quando você é um profissional de alto nível, os contratos e seu valor de atleta compensam o risco, mas quando isso termina e só fica a paixão, já não vale a pena arriscar", afirmou o piloto italiano, bicampeão do Mundial de Supermoto.

Biaggi, que sofreu uma forte queda durante treinos no circuito Sagittario, na cidade de Latina (região central da Itália), disse "que a vida é um dom e só os estúpidos não aprendem as lições". Após a queda, ele foi internado em estado gravíssimo.

"A maior parte do tempo passei deitado. A parte terrível foi isso, estar preso em uma cama na sala de reanimação, sem poder me mover", explicou. "Durante 17 dias não me movi. No primeiro não podia nem sequer falar. Para me comunicar escrevia no celular", acrescentou.

Biaggi sofreu um grave trauma torácico e fratutou 12 costelas. O piloto explicou que a queda foi tão forte que só tem vagas lembranças do acidente. "Foi um golpe muito forte. Apenas me lembro de tentar me levantar, mas senti que estava me sufocando. Quem estava lá me contou que eu implorava para que tirassem meu capacete porque pensava que a fita estava me estrangulando. No entanto, eram os ossos quebrados que perfuravam os pulmões", disse.

Biaggi recebeu a alta na última quarta-feira e está na clínica particular Pio XI de Roma para continuar a recuperação.