Anitta canta hino nacional na F-1 e fala sobre relação com Hamilton

Um dos principais nomes da música pop brasileira, Anitta foi a responsável por cantar o hino nacional brasileiro antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, neste domingo, 12, no Autódromo de Interlagos.

"Fiquei nervosa, mas foi muito legal. Senti um frio na barriga que há muito tempo não sentia", declarou Anitta a jornalistas logo depois da apresentação. Perguntada pela reportagem da TV Globo se iria torcer por Lewis Hamilton, piloto inglês com quem, segundo rumores, ela teria tido um affair, ou pelo brasileiro Felipe Massa, ela ficou em cima do muro e disse que torceria pela Renault, empresa de quem é garota propaganda.

Sobre Hamilton, Anitta afirmou que “ele é um amigo querido, uma pessoa muito talentosa, muito maravilhosa, sempre torcendo pelo meu trabalho. A gente mantém contato com todo mundo hoje em dia, com telefone, internet, não existe distância mais”, também à TV Globo. “Ele também é apaixonado por música, então a gente conversa sobre acertar sotaque. Nada melhor que um gringo para ajudar a gente”, completou.

Assim como na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado, quando cantou ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso, a carioca tomou conta das redes sociais. Confira a seguir as melhores reações dos fãs da cantora.