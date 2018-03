Ator de 'Piratas do Caribe' é convidado para teste e bate carro da Fórmula-E

O ator britânico Orlando Bloom, conhecido pelas participações em produções das franquias Piratas do Caribe e O Senhor dos Anéis, foi convidado para testar um carro da Fórmula E duante a etapa da categoria realizada no Marrocos, há alguns dias, e acabou batendo em um muro.

Bloom, que comemorava seu aniversário, foi convidado a dar uma volta na pista de Marrakech, onde ocorreu o e-Prix do país africano, na terceira etapa da temporada de 2018 da categoria, onde os carros são totalmente elétricos. Após receber algumas orientações, ele embarcou no carro e saiu para uma volta na pista.

+ Barrichello entrevista Felipe Massa em estreia de novo quadro no Youtube

+ Relembre os acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1

Durante uma curva em baixa velocidade, no entanto, perdeu o ponto da frenagem, rodou e destruiu o bico do veículo no muro. Ele saiu sem ferimentos.

Apesar de ocorrido há alguns dias, o vídeo do acidente foi liberado nesta segunda-feira pela direção da categoria, que inclusive divulgou o acidente com destaque no site oficial da Fórmula E.

O ator, depois de bater, acabou sendo "zoado" nos boxes. Veja o vídeo do acidente: