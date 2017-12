Ator de 'Thor' e 'Rush' perde controle e bate carro de Fórmula E; veja

O ator Chris Hemsworth foi convidado a pilotar um carro da Fórmula E, no último fim de semana, em Nova York. Conhecido por interpretar o herói Thor, ele também já reviveu nas telonas o piloto James Hunt, no filme 'Rush: No limite da emoção', trama que reconta a história de rivalidade do piloto britânico com o austríaco Niki Lauda (Daniel Brühl).

Mas diferente de Hunt, o ator não mostrou um desempenho assim tão bom na pista. Em um dos trechos, Hemworth acelerou demais na retomada para uma curva, acabou rodando e acertando sem gravidade a barreira de proteção.

Nas corridas do fim de semana, o britânico Sam Bird, da Virgin, conquistou duas vitórias. E assim, alcançou a quarta posição da classificação de pilotos, com 100 pontos. Sébastien Buemi (157), Nelsinho Piquet (147) e Felix Rosenqvist (104) ocupam as três primeiras posições.