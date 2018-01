Audiência da F-1 sobe e crescimento nas redes supera Liga dos Campeões

A Fórmula 1 registrou crescimento de audiência na temporada 2017 na televisão e nas mídias sociais em comparação com o ano anterior. Esse foi o primeiro crescimento depois de cinco anos de queda e um de estabilização.

De acordo com dados divulgados pela categoria nesta sexta-feira, 5, a F-1 teve aumento de 6,2% em número de telespectadores nos 20 maiores mercados. No Brasil, o aumento foi de 13,4% - segundo maior crescimento dentro dos quatro principais mercados: Itália (+19.1%), Alemanha (+0.9%) e Reino Unido (+3.9%). Outros crescimentos significativos foram registrados na China (+42.2%), Suíça (+14.3%) e Dinamarca (+14.1%).

+Dirigentes da Fórmula 1 analisam acabar com grid girls: 'Ficou datado'

+Hamilton apaga todas as fotos do Instagram após polêmica; veja

Siga o Fera no Twiter

Segundo dados da Fórmula 1, a categoria teve ainda um crescimento de 54,9% nos usuários de redes sociais: Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. Com isso, a categoria superou o crescimento de diversas ligas importantes do mundo, como Campeonato Espanhol, NBA, Liga dos Campeões, NFL e Campeonato Inglês, além de outras do automobilismo, como Fórmula E e Nascar.