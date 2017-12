Australiana capota, bate capacete no asfalto e sai andando; veja acidente

A piloto Kathy Lisson levou um susto após uma capotagem cinematográfica na etapa de Barbagallo da F-Vee Australiana Ocidental, no último final da semana. Lisson não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de outro carro antes de uma curva na categoria de 1200 cilindradas. Após a colisão, a piloto decolou e capotou duas vezes, chegando até a bater com o capacete no asfalto.

Mas de acordo com um jornal local, ela saiu caminhando do carro, sem grandes escoriações, apenas com dores no pescoço.

"Eu lembro de pensar "oh, estou no ar" e depois de sentir vários impactos. Foi muito rápido", disse Kathy Lisson ao site "9news".