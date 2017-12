Autódromo de Ímola irá homenagear Ayrton Senna em seu aniversário de morte

O Autódromo de Ímola, local onde ocorreu o trágico acidente de Ayrton Senna, abrirá a pista ao público em homenagem aos 23 anos da morte do piloto brasileiro, como informou a Agência Italiana de Notícia - Ansa. O evento será realizado na próxima segunda-feira, 1° de maio, data em que ocorreu o acidente.

Os visitantes poderão conhecer a pista de kart com o número 17, onde o brasileiro se lançou para ao automobilismo internacional. No terraço do museu "Checco Costa", também no autódromo, será possível desfrutar de uma exposição sobre a Fórmula 1, onde a história de Senna é contada por Gian Carlo Minardi, fundador e ex-diretor da extinta equipe Minardi, e pelo jornalista Andrea Cordovani, inspirados pelas imagens do fotojornalista Angelo Orsi, o qual acompanhou o brasileiro durante 11 anos.

No mesmo dia 1° de maio, o tricampeão mundial de Fórmula 1, dará nome a uma praça em São Paulo. O espaço de 15 mil metros quadrados, localizado no Modelódromo do Ibirapuera, será revitalizado e rebatizado de Praça Ayrton Senna do Brasil. Uma das principais atrações do local será uma escultura de 2,5 toneladas, que antes ficava na entrada do túnel Ayrton Senna, e uma réplica em bronze do capacete do piloto.