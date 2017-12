Senna é homenageado com quarto personalizado em hotel de Mônaco

Considerado o "Rei de Mônaco", Ayrton Senna está recebendo nesta semana uma série de homenagens para celebrar os 30 anos de sua primeira vitória no circuito mais charmoso da Fórmula 1. Em 1987, pilotando uma Lotus amarela, o brasileiro conseguiu a primeira das seis vitórias no Principado. Os outros triunfos aconteceram em 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993.

Com a presença do Príncipe Albert II, de Monâco, e a sobrinha de Ayrton Senna, Bianca Senna, foi inaugurado um memorial ao tricampeão no Hotel Fairmont, que dá nome à curva mais famosa do circuito. Além disso, uma suíte foi inaugurada no hotel toda personalizada para os fãs do piloto brasileiro.

O quarto possui vários itens do piloto como uma réplica do macacão que ele utilizou na temporada de 1987 pela Lotus, o capacete original da vitória do GP de Mônaco daquele ano e o volante da Lotus 99T. Uma diária no hotel custa em média R$ 1500.