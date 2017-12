Barrichello chora ao andar de carona do filho em carro da Stock Car; veja

Rubens Barrichello acompanhou o filho Dudu, de 16 anos, em uma volta rápida no circuito de Velo Cittá, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, durante gravação do programa 'Acelerados', do SBT.

Conhecido por seu estilo emotivo, o piloto não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o garoto pilotando o carro 111 da equipe Full Time, o mesmo utilizado por ele para disputar a Stock Car.

"Gravei até meu pensamento voar bem alto, meu estômago embrulhar e... eu chorar um tequinho", escreveu Rubinho na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.