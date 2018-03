Barrichello entrevista Felipe Massa em estreia de novo quadro no Youtube

Rubens Barrichello resolveu se arriscar como jornalista. O piloto agora faz parte de um novo quadro do canal Acelerados, no Youtube. A estreia acontece nesta segunda-feira, em um bate-papo com o ex-piloto de fórmula 1 Felipe Massa.

+ Piloto usa corda para evitar que carro seja levado pela maré no Rali Dakar

+ Ex-Chelsea, técnico sofre acidente e anuncia saída do Rally Dakar

+ Massa vira meme em página da F-1 e responde brincadeira; veja

Durante a conversa, Massa falou sobre a última corrida em Interlagos, no fim do ano passado: "Ali passa a sua carreira inteira na sua cabeça. Uma sensação bacana de dever cumprido. Consegui passar por tudo isso. Consegui muito mais daquilo que eu imaginava. Me despedindo em casa, em Interlagos, na frente da torcida, das pessoas, dos amigos e pessoas que fizeram parte da sua história."

Entre os assuntos abordados, Massa também contou sobre a época em que foi piloto de testes da Ferrari com Rubens Barrichello e Michael Schumacher como titulares: "Aquilo foi incrível pra mim. Hoje em dia, ser piloto de teste não significa muita coisa porque você não pode treinar. É só simulador. Naquela época se treinava quase toda semana. Eu lembro que naquele ano (em 2013) eu fiz 13 mil quilômetros de teste. E eu ia quase em todas as corridas e ficava atrás de vocês, ouvindo o que vocês falavam, passavam de experiência e do jeito de trabalhar. Pra mim aquilo foi fundamental para eu crescer mentalmente como piloto".

Intitulado como 'Na Mureta com Rubito', o quadro vai trazer personalidades do automobilismo e do esporte para uma conversa descontraída com Barrichello. A entrevista com Massa será exibida em duas partes: os dias 22 e 29 de janeiro estão reservados para o canal no Youtube e 25 de fevereiro e 04 de março eles serão divulgados pelo SBT.