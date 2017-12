Barrichello inicia testes do carro que usará nas 24 Horas de Le Mans

Depois de ficar com o vice-campeonato da Stock Car, Rubens Barrichello já se prepara para o próximo desafio. Em dois vídeos publicados no Instagram, o piloto mostrou os detalhes do carro que usará em sua primeira participação na histórica corrida das 24 Horas de Le Mans, em 2017.

Primeiros momentos @racingteamnederland #naoentendinadaqoLammersfalou Um vídeo publicado por Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello) em Dez 13, 2016 às 6:29 PST

No último mês de novembro, Barrichello acertou com a Racing Team Netherlands para correr em um Dallara-Gibson, pela classe LPM2. O brasileiro revezará com Jan Lammers, ex-piloto de Fórmula 1 entre 1979 e 1992 e que já venceu em Le Mans em 1988; e Frits van Eerd, dono da rede de supermercados Jumbo, na Holanda.

600 cavalinhos de pura diversao... #roadtolemans #gosemnumero /// pure fun with this machine #600cv Uma foto publicada por Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello) em Dez 13, 2016 às 1:02 PST