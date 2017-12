Bola de fogo envolve três carros em acidente 'de filme' na Nascar; veja

Um acidente digno de cinema aconteceu neste fim de semana na etapa de Monroe, no estado norte-americano de Washington, em uma prova de stock-car da Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing). A competição era a Toyota 100 Super Late Model, disputada no circuito de Evergreen.

Depois de uma batida, o tanque de um dos carros se rompeu e a bola de fogo acabou engolindo três carros.

Depois da explosão, os três pilotos envolvidos - Trenton Moriarity, Jeff Knight e Tyler Tannerall - conseguiram deixar seus veículos caminhando, apenas com poucos ferimentos.

Veja o acidente impressionante: