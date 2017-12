Brasileiro supera costela quebrada e vence prova de Enduro na Transilvânia

Em terra de vampiro, quem mostrou sede de sangue foi o piloto Bruno Crivilin. Em sua estreia em um dos torneios de Hard Enduro mais prestigiados do mundo, o Red Bull Romaniacs, ele se tornou o primeiro brasileiro da história a vencer uma das categorias da competição, a Silver. A prova aconteceu em Sibiu, na Transilvânia, entre os dias 25 e 29 de julho.

Liderando de ponta a ponta, o brasileiro demonstrou grande força de vontade ao completar o quarto e último dia da corrida com uma costela fraturada, devido a uma queda logo na largada da etapa final. Bruno Crivilin levou 30h08m08seg para concluir os quatro dias de prova e superou Emanuel Gyenes (ROM) e Dylan Yearbury (NZL), com meia hora de vantagem.

"Houve locais que eu só acreditava que tinha passado quando chegava ao final. Foram subidas intermináveis e descidas piores ainda. Às vezes, ficávamos por mais de uma hora subindo. Isso sem contar nos rios e cachoeiras que tínhamos que transpor", conta Crivilin.

O trajeto proposto pelo Red Bull Romaniacs foi tão desafiador, que um dos favoritos ao título na categoria Gold, Alfredo Gomez (ESP), atual campeão do temido Red Bull Hare Scramble, teve de desistir da competição por conta de um acidente. Crivilin venceu na Silver, mas não saiu ileso. No início do quarto dia, o brasileiro sofreu uma forte queda e chegou com muitas dores no ponto de abastecimento. Por pouco não abandonou a prova e com muita dificuldade, conseguiu completar a etapa em terceiro, o suficiente para garantir a vitória geral na categoria.

"Eu não podia abandonar a prova. Estava sentindo muitas dores, mas procurava pensar nas pessoas que estavam torcendo por mim. O Brasil merecia esta vitória. Nem sei como consegui completar, mas o importante é que consegui e coloquei a bandeira do Brasil no degrau mais alto do pódio." Após a premiação, Bruno seguiu para o hospital, onde foi diagnosticado com uma fratura na costela, perfuração do pulmão e uma lesão nos rins. Ele ainda está na Romênia, segue em recuperação e deve receber alta médica nos próximos dias.

Com o resultado, Bruno escreve seu nome na história como o primeiro brasileiro a vencer o Red Bull Romaniacs na categoria Silver. Agora, se dedica à recuperação total para defender o Brasil mais uma vez, na França, durante o Internacional Six Days Enduro –ISDE, considerado a Copa do Mundo do Enduro.