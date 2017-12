Button zoa Alonso após 'abandono' à Fórmula 1: 'Vou fazer xixi no seu carro'

Apesar de ter optado por não disputar o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 para se aventurar nas 500 milhas de Indianápolis, Fernando Alonso mostrou que ainda está atento à categoria em que disputa. E brincou com Jenson Button, seu substituto na corrida deste domingo. Só não esperava tomar "uma invertida" dessas.

"Cuide bem do meu carro", disse Alonso, em uma participação via rádio da McLaren. O britânico, campeão mundial em 2009, respondeu com bom humor: "Vou fazer xixi no banco do seu carro".

ALO (live from ): "Look after my car!" BUT (in ): "I'm going to pee in your seat..." #MonacoGP pic.twitter.com/VZiNHxCemX — Formula 1 (@F1) 28 de maio de 2017

Apesar do bom humor, o retorno de Button à Fórmula 1 não foi dos melhores, já que não completou a prova em Mônaco. Ele se aposentou da categoria no fim de 2016.