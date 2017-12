Câmera onboard registra ao vivo acidente gravíssimo na Fórmula 4

Imagens fortíssimas foram registradas ao vivo por uma câmera onboard numa transmissão da corrida de Donington park Circuit, pela Fórmula 4 britânica.

O jovem Billy Monger, de 17 anos, colidiu em alta velocidade contra o carro de Patrick Pasma, que estava parado na pista.

Uma TV local informou que, apesar do choque violento, o jovem sobreviveu ao acidente e estava consciente durante o resgate. Segundo o jornal Mirror, o resgate só conseguiu retirar Monger de dentro do carro depois de uma hora e meia.

As imagens abaixo são trechos da transmissão ao vivo, feitas de dentro do carro de Monger no momento da colisão, pela câmera onboard.