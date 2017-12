Campanha de ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 começa nesta sexta

O comercial da campanha de venda de ingressos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, penúltima etapa do mundial, começa a ser veiculada na TV a partir desta sexta-feira. A corrida, marcada para o dia 12 de novembro, tem tudo para ser decisiva na atual temporada, marcada pelo equilíbrio e pela grande disputa entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pela liderança do campeonato.

Depois de três corridas disputadas, o alemão da Ferrari ostenta duas vitórias, contra uma do inglês que pilota pela Mercedes. A quarta etapa será na Rússia, dia 30 de abril, às 9h (de Brasília). No Brasil, a expectativa de uma disputa corrida a corrida já está se traduzindo em um ritmo acelerado de venda de ingressos, bem superior ao das temporadas anteriores. Os ingressos para o GP Brasil de F1, em todos os setores, estão à venda desde o dia 5 de abril.

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos para a corrida, informações e imagens em 360 graus dos setores estão disponíveis no site oficial do evento: www.gpbrasil.com.br.