Capacete que Hamilton usará nesta temporada foi desenhado por brasileiro

Após abrir um concurso para os fãs, pelo Instagram, para escolher o desenho do capacete que usará na temporada da F1 em 2017, o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, divulgou hoje o resultado - e a vitória foi brasileira. O design escolhido foi o proposto pelo campineiro Raí Caldato, que traz referências a Ayrton Senna e a capacetes usados por Hamilton em temporadas anteriores.

O próprio piloto publicou a escolha em seu perfil oficial no Instagram e comentou o que mais lhe agradou no desenho. "Raí fez meu layout adicionando novos elementos de listras nos lados. Como um tributo ao meu herói, Ayrton Senna, o capacete apresenta as cores do Brasil - verde, amarelo e azul. Estes são acompanhados com as 3 estrelas que representam os meus títulos", comentou o piloto.

Hamilton agradeceu a todos os participantes e diz que agora está "ansioso" em conhecer o brasileiro pessoalmente - e dar a ele um prêmio pela vitória.

Confira abaixo o post feito pelo piloto no Instagram: