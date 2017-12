Carro de Barrichello e lendas da Stock Car ganham réplicas colecionáveis

Nova coleção da Editora Planeta DeAgostini traz miniaturas dos grandes nomes da Stock Car. O primeiro fascículo terá a miniatura do Chevrolet Sonic, de Rubens Barrichello, pilotado por ele no campeonato de 2014. Após 19 anos competindo na Fórmula 1, Barrichello chegou à sua primeira vitória na Stock Car Brasil em 3 de agosto daquele ano, na sexta edição da Corrida do Milhão, aos 42 anos.

As miniaturas dos carros, em escala de colecionador 1/43, são reproduções fiéis dos modelos originais usados nas corridas. Cada carro possui base expositora personalizada e é protegido por caixa de acrílico, com um card exclusivo com informações e detalhes técnicos do veículo. Acompanhando cada edição, um fascículo com todas as informações, curiosidades e fatos sobre a competição e seus pilotos.

A coleção será composta por 60 edições, que trazem os modelos mais marcantes que já passaram pela competição, incluindo os tempos mais nostálgicos, como o Chevrolet Opala, de 1972, utilizado por Ingo Hoffmann. A coleção estará disponível nas bancas a partir de maio em algumas regiões do Brasil e por meio do serviço de assinatura com envio para todo o Brasil.