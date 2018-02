Carro explode em arrancada e piloto de 68 anos sai ileso; assista

John Force, um experiente piloto de 68 anos, protagonizou uma cena impressionante nesta última sexta-feira. Durante os treinos classificatórios de drag racing, prova de arrancada em linha reta disputa por dois veículos, seu carro explode nos primeiros segundos de corrida.

Com o fogo, o carro deixou praticamente toda a lataria para trás e seguiu em movimento com a estrutura de ferro, os pneus e a parte da frente. Após parar, Force saiu do que restou do veículo e caminhou sozinho até a ambulância para ser atendido.

Ele foi encaminhado a um hospital para ser avaliado, mas recebeu alta horas depois e retornou ao local do acidente para ajudar a reconstruir o carro junto aos mecânicos da equipe.

Veja o momento do acidente abaixo:

WOW! @JohnForce_FC in Q2 at the #Winternats!

Force walked away after suffering the explosion and shredding the body of his Funny Car. pic.twitter.com/BFNa0jM13I — #NHRA (@NHRA) 10 de fevereiro de 2018