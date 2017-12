Carro explode a mais de 500 km/h em prova de arrancada nos EUA

A piloto Courtney Force estava a quase 500 Km/h quando o carro explodiu, durante a NHRA (campeonato de arrancada), em New Hampshire, nos EUA. Sem o controle do carro, Force bateu no muro. Mas para sua sorte, a explosão do motor do Camaro não atingiu o cockpit e ela escapou sem ferimentos.

“A explosão foi tão grande que rasgou a direção e eu não conseguia controlá-lo”, escreveu a piloto de 28 anos em suas redes sociais.

Estrela de torneios de arrancada nos EUA, Courtney Force é mulher do piloto Graham Rahal, que disputa Fórmula Indy.