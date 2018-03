Carro usado por Ayrton Senna em estreia na Fórmula 1 vai ser leiloado

O carro que Ayrton Senna fez sua estreia na Fórmula 1 será leiloado em maio. Isso mesmo que você leu. De acordo com o site inglês Autosport, o veículo da Yoleman que o piloto brasileiro guiou no Grande Prêmio de Mônaco de 1984 vai estar incluso em um leilão junto a outros carros da F-1.

No dia 25 de março daquele ano o então campeão da F3 inglesa, Ayrton foi contratado para correr pela Toleman, estreando justamente no Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Com 24 anos a promessa do automobilismo teve uma atuação discreta e abandonou a prova na sétima volta com problemas de motor. “Ayrton Senna diz que não dá”, avisou Galvão Bueno durante a transmissão.

A expectativa de Ayrton para a etapa de estreia era grande, mas realista. “No que diz respeito ao carro, o Toleman é um carro forte, resistente, mas atualmente, é um modelo de certa forma ultrapassado em termos de velocidade. Isso vai refletir em uma classificação. Na tomada de tempo, as possibilidades de a gente partir em uma posição de melhor destaque são muito difíceis”, disse Senna antes da prova em entrevista para a rádio Jovem Pan.

Três provas depois, no chuvoso GP de Mônaco, foi segundo colocado e começou a atrair holofotes das equipes grandes. Daí em diante, a história é bastante conhecida.