Chefes da Nascar apoiam Trump: 'Quem trabalha para mim, respeita os EUA'

Depois de uma grande polêmica envolvendo Donald Trump com atletas da NFL e, principalmente da NBA, o presidente norte-americano ganhou um aliado de peso em sua "luta" por respeito ao hino nacional, iniciada como um protesto contra o racismo dentro do esporte: a Nascar, uma das principais categorias do automobilismo americano.

"Isso (se manifestar durante o hino), irá levá-lo a um ônibus para casa. Qualquer um que trabalhe para mim deve respeitar o país em que vivemos. Tanta gente deu suas vidas por isso. Assim são os Estados Unidos" disse Richard Childress, dono da RCR, uma das equipes da Nascar.

So proud of NASCAR and its supporters and fans. They won't put up with disrespecting our Country or our Flag - they said it loud and clear! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de setembro de 2017